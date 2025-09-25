XBOX360 NetISO Server Daemon | Rilasciata la Versione v0.04 con un Fix Critico per lo Smontaggio delle ISO

NetISO server daemon, l’alternativa leggera e performante scritta in Rust al server originale per il plugin DashLaunch NetISO della Xbox 360, ha raggiunto un nuovo traguardo con la release v0.0.4. Questa versione introduce principalmente un importante fix relativo alla gestione delle immagini ISO. Cos’è NetISO Server Daemon?. Per chi non lo conoscesse, NetISO server daemon è un piccolo demone di rete che permette di avviare giochi per Xbox 360 direttamente da un’immagine ISO (.iso) memorizzata su un PC, senza la necessità di masterizzarli su disco. Il tutto sfruttando l’omonimo plugin per DashLaunch sulla console. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

