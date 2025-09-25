Xbox Tokyo Game Show 2025 tutti gli annunci i trailer ed i giochi dell’evento

Si è appena conclusa l’ Xbox Tokyo Game Show 2025, una presentazione ricca di trailer e sorprese per il pubblico internazionale. Di conseguenza scopriamo in questo articolo tutti gli annunci, i giochi ed i trailer del nuovo show targato Microsoft. Tra gli annunci più importanti spicca Forza Horizon 6, che arriverà nel 2026 e sarà ambientato in Giappone, con scenari che vanno dal Monte Fuji ai quartieri urbani illuminati dai neon. Altro momento clou è stato Ninja Gaiden 4, in uscita il 21 ottobre, che propone un livello di sfida dinamico, nuove modalità di allenamento e supporto a controller dedicati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

