X-men | la saga più oscura del mondo marvel
Il mondo dei fumetti Marvel, in particolare la saga degli X-Men, sta attraversando un momento di profonda riflessione sul tema della mortalità e sull’uso della violenza da parte dei propri eroi. La recente uscita di X-Men #22 ha sollevato discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori riguardo alla crescente tendenza a tollerare le morti nel contesto delle avventure mutanti. Questo articolo analizza i principali temi affrontati nel nuovo albo, evidenziando il confronto tra i personaggi chiave e le implicazioni etiche che ne derivano. il confronto tra juggernaut e beast: una riflessione sulla mortalità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: saga - oscura
Bitten. La regina dei lupi Jordan Stephanie Gray In uscita il: 07/10/2025 Newton Compton editori Autrice n°1 del New York Times Se Fourth Wing ?ti ha conquistato, preparati a essere divorato da questa nuova saga «Ti incanta dalla prima pagina.» Rebecca - facebook.com Vai su Facebook
X-Men 25 anni dopo, il primo film della saga che segnò l'inizio di una nuova era dei cinecomic - Men di Bryan Singer quando arriva in sala, 25 anni fa, per intere generazioni di lettori ed appassionati di fumetti è semplicemente l'avverarsi di un sogno, cullato per decenni. Da wired.it
X-Men, 19 anni dopo, ecco 10 cose che non sapete sul primo capitolo della saga - La prima scelta di Bryan Singer per il ruolo di Wolverine era Russell Crowe, ma l'attore rifiutò, perché non voleva interpretare un personaggio simile a quello di Massimo Decimo Meridio, protagonista ... Riporta corriere.it