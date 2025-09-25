X Factor 2025 oggi terza e ultima puntata di audizioni | si va verso i Bootcamp

(Adnkronos) – Oggi giovedì 25 settembre, su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza e ultima puntata dedicata alle Audizioni di X Factor 2025. Per gli aspiranti concorrenti è l’ultima opportunità di farsi conoscere dai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, con l’obiettivo di trasformare la propria passione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - X Factor 2025, oggi terza e ultima puntata di audizioni: si va verso i Bootcamp

In questa notizia si parla di: factor - oggi

‘X Factor 2025’, oggi la seconda parte delle audizioni

Oggi il ’Memorial Massimiliano Faucci’. La Blue Factor sfida il Sarzana a Casa Mora

QUANDO I SOGNI DIVENTANO REALTÀ: ALE E GIORDY A X FACTOR! Il cuore di Up Music batte oggi più forte che mai! Con immensa gioia e orgoglio annunciamo che i nostri straordinari Ale e Giordy sono ufficialmente entrati nel cast di X Factor 2025! - facebook.com Vai su Facebook

Disponibile da oggi un nuovo appuntamento con : : # Leggete l’articolo di oggi di #TheHub, disponibile nella newsletter del #PMI-NIC su Linkedin - X Vai su X

X Factor 2025, oggi terza e ultima puntata di audizioni: si va verso i Bootcamp - Anche questa settimana la varietà delle proposte sarà protagonista: storie personali, stili musicali, età ed esperienze diverse daranno vita a un mosaico di voci e percorsi che renderanno ogni ... Come scrive adnkronos.com

X Factor 2025, stasera su Sky la terza e ultima puntata dedicata alle Audition: finisce la prima scrematura - 15 su Sky Uno e in streaming su NOW, si concludono le Audition dello show Sky Original prodotto da ... Lo riporta msn.com