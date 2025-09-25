X Factor 2025 le ultime Audition | tra il concorrente che mastica una gomma sul palco e Giorgia che non è d' accordo con Jake La Furia
L'ultima puntata delle selezioni porta a uno scontro (a distanza) tra Giorgia e Jake e a all'incontro di Lauro con un concorrente che ha la sua stessa voce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: factor - ultime
X Factor 2025, date ultime puntate e finale da non perdere
X Factor 2025: ultime Audizioni su Sky e NOW, giudici pronti a scegliere i talenti per i Bootcamp
X Factor 2025: ultime Audizioni su Sky e NOW, giudici pronti a scegliere i talenti per i Bootcamp - X Vai su X
X Factor 2025: ultime Audizioni su Sky e NOW, giudici pronti a scegliere i talenti per i Bootcamp Giovedì 25 settembre, su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025. Per gli aspiranti concorrenti è l’ultima opportuni - facebook.com Vai su Facebook
X Factor 2025, ultima puntata di Audizioni: cosa succede stasera e quali talenti puntano ai Bootcamp? - Stasera si chiude la fase delle Audizioni di X Factor 2025: chi riuscirà a convincere i giudici e passare ai Bootcamp? alfemminile.com scrive
X Factor, stasera l'ultimo appuntamento con le audizioni - Giovedì 25 settembre, su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025. Come scrive tg24.sky.it