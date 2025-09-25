WWE | Trick Williams | Sono pronto per il main roster della WWE
Trick Williams è più che pronto a fare il grande salto da NXT al main roster e vuole che tutti lo sappiano. Durante una recente apparizione al podcast Hall Of Fame con Booker T e Brad Gilmore, l’attuale campione mondiale TNA non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto quando si aspetta il passaggio a RAW o SmackDown. Secondo Williams, la chiamata non è solo in ritardo avrebbe già dovuto arrivare: “Ieri non sarebbe stato abbastanza presto, amico. Sono pronto per fare quel salto verso il brand rosso o blu da molto tempo. Sento che è arrivato il momento, anzi che lo è già da un po’”. Trick Williams: “Ovunque io sia, sarà lo show più caldo”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
