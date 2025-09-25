WTA Pechino 2025 risultati 25 settembre | avanza Camila Osorio eliminata Kate?ina Siniaková

Si completa il primo turno dei tabellone di singolare femminile dei China Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: a Pechino, in Cina, il main draw si allinea ai trentaduesimi, ai quali era ammessa di diritto Jasmine Paolini, testa di serie numero 6. A partire da domani entreranno in gioco le 32 giocatrici protette dal seeding: in caso di forfait di una di queste verrà ripescata come lucky loser Elisabetta Cocciaretto. La wild card cinese Yuan Yue supera la kazaka Yulia Putintseva con un doppio 6-3, mentre la colombiana Camila Osorio piega la statunitense Ann Li per 7-5 6-7 (5) 7-5. La transalpina Loïs Boisson regola la qualificata magiara Dalma Gálfi per 7-6 (6) 5-7 6-2, infine la romena Elena-Gabriela Ruse liquida la slovacca Rebecca Šramková con un duplice 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Pechino 2025, risultati 25 settembre: avanza Camila Osorio, eliminata Kate?ina Siniaková

In questa notizia si parla di: pechino - risultati

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo anche Darderi, Sinner e Alcaraz (LIVE) - X Vai su X

L'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato (SCIO) tiene una conferenza stampa per presentare il libro bianco intitolato "Linee guida del Partito comunista cinese per governare lo Xinjiang nella nuova era: pratica e risultati" a Pechino, capitale della Cina, il 19 - facebook.com Vai su Facebook

WTA Pechino 2025, risultati 25 settembre: avanza Camila Osorio, eliminata Katerina Siniaková - Si completa il primo turno dei tabellone di singolare femminile dei China Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: a Pechino, in Cina, il main ... Da oasport.it

China Open 2025: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA - Dal 24 settembre al 5 ottobre il tennis mondiale sbarca a Beijing per il China Open 2025: scopri di seguito tutte le partite e i risultati in tempo reale. Riporta olympics.com