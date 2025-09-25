wta pechino 2025 il tabellone del doppio errani paolini potrebbero ritrovare kichenok dopo la bjk cup

Sara Errani e Jasmine Paolini si presentano al China Open 2025 da campionesse in carica e coppia numero 2 del seeding, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e provare a bissare il titolo ottenuto un anno fa. Il formidabile binomio italiano, già qualificato aritmeticamente per le Finals di Riad, è sicuramente uno dei più quotati alla vigilia del WTA 1000 di Pechino. Il sorteggio ha consegnato a ErraniPaolini un match d’esordio sulla carta abbordabile contro la russa Irina Kromacheva (n.22 del ranking mondiale) e l’indonesiana Aldila Sutjiadi (n.45), con all’orizzonte un possibile secondo turno con l’ucraina Lyudmyla Kichenok (battuta recentemente in BJK Cup) e l’australiana Ellen Perez in un quarto di tabellone che vede anche la presenza delle teste di serie n. 🔗 Leggi su Oasport.it

