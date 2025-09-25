World Tourism Event 2025 Alatri protagonista nel press tour Alla scoperta del Lazio

Il 25 e 26 settembre 2025 Roma ospiterà il World Tourism Event, il Salone Internazionale del Turismo nei siti UNESCO, che quest’anno si svolgerà nelle prestigiose Corsie Sistine del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia.In occasione dell’evento, la Regione Lazio ha organizzato una serie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: world - tourism

WTTC Global Summit: Roma al centro del turismo mondiale 29 settembre: il cuore pulsante del #GSRome Per la prima volta in Italia, il Global Summit del World Travel & Tourism Council accende i riflettori su Roma, trasformandola nel crocevia del turismo gl - facebook.com Vai su Facebook

https://corrierenazionale.net/2025/09/18/274447/… World Tourism Event for World Heritage Sites torna a Roma, per la sua sedicesima edizione, il prossimo 25 e 26 settembre all’interno del complesso monumentale di Santo Spirito in S Del 18 Settembre 2025 - X Vai su X

World Tourism Event 2025, presentazione ufficiale a Roma il 17 settembre a Palazzo Valentini - Torna nella Città Eterna il World Tourism Event for World Heritage Sites, l’appuntamento internazionale dedicato alla promozione turistica dei siti patrimonio mondiale UNESCO ... Scrive castellinotizie.it

A Roma il World Tourism Event per promuovere siti Unesco e turismo green - Al centro del dibattito il ruolo del Giubileo e degli itinerari culturali e religiosi, e la gestione sostenibile dei flussi turistici nei siti patrimonio mondiale ... Secondo rainews.it