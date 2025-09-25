World Tourism Event 2025 Alatri protagonista nel press tour Alla scoperta del Lazio

Frosinonetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 e 26 settembre 2025 Roma ospiterà il World Tourism Event, il Salone Internazionale del Turismo nei siti UNESCO, che quest’anno si svolgerà nelle prestigiose Corsie Sistine del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia.In occasione dell’evento, la Regione Lazio ha organizzato una serie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: world - tourism

World Tourism Event 2025, presentazione ufficiale a Roma il 17 settembre a Palazzo Valentini - Torna nella Città Eterna il World Tourism Event for World Heritage Sites, l’appuntamento internazionale dedicato alla promozione turistica dei siti patrimonio mondiale UNESCO ... Scrive castellinotizie.it

world tourism event 2025A Roma il World Tourism Event per promuovere siti Unesco e turismo green - Al centro del dibattito il ruolo del Giubileo e degli itinerari culturali e religiosi, e la gestione sostenibile dei flussi turistici nei siti patrimonio mondiale ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: World Tourism Event 2025