Wolverine torna più violento e letale nel trailer

il ritorno di wolverine: un videogioco più oscuro e violento. Nel mondo dei videogiochi dedicati ai supereroi Marvel, uno dei personaggi più amati sta per fare il suo grande ritorno. Questa volta, Wolverine si presenta con un tono decisamente più crudo e sanguinoso rispetto alle precedenti produzioni. La nuova avventura, sviluppata da Insomniac Games, promette di esplorare le sfumature più oscure del mutante artigliato, offrendo un’esperienza di gioco intensa e coinvolgente. annuncio e dettagli del nuovo videogioco. Il trailer ufficiale di Marvel’s Wolverine, mostrato durante il PlayStation State of Play di settembre 2025, ha svelato le prime sequenze di gameplay e confermato la finestra di uscita: il titolo sarà disponibile su PlayStation 5 nell’ autunno 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

