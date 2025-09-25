Lo State of Play di settembre 2025 è stato uno degli eventi PlayStation più ricchi degli ultimi anni. Per oltre 35 minuti Sony ha mostrato trailer inediti, date di uscita attesissime e nuove IP che faranno discutere a lungo la community. Marvel’s Wolverine domina lo State of Play 2025, con un nuovo gameplay che ha confermato la finestra di lancio per l’autunno 2026. Ma non sono mancate altre sorprese: dal ritorno di Final Fantasy Tactics alle novità su Saros, passando per Crimson Desert, Nioh 3 e persino un annuncio hardware con le Pulse Elevate Speakers. Se ti sei perso lo show, ecco un recap dettagliato di tutti gli annunci dello State of Play settembre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Wolverine protagonista allo State of Play settembre 2025: tutti gli annunci PlayStation