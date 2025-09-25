Wolverine Marvel | equilibrio tra violenza e accessibilità
Il videogioco Marvel’s Wolverine ha finalmente svelato il suo primo trailer ufficiale e una data di uscita, suscitando grande interesse tra gli appassionati. Dopo anni di attesa, questa presentazione rappresenta la prima occasione per osservare da vicino le caratteristiche del titolo, che promette un’esperienza intensa e ricca di azione. Nonostante le anticipazioni e alcuni leak precedenti che avevano fornito solo un’idea parziale del gameplay, il nuovo trailer si distingue per effetti visivi spettacolari e scene altamente cinematografiche. Questa novità porta con sé alcune criticità legate ai contenuti mostrati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Marvel's Wolverine di Insomniac nel primo trailer gameplay, ma la data di lancio farà discutere - Insomniac svela il gameplay di Marvel’s Wolverine: nuovo trailer, dettagli sul gameplay e lancio su PS5 previsto per l’autunno 2026. Da smartworld.it
Wolverine troppo violento? Scatta la censura - Marvel's Wolverine affronta già la censura prima del lancio a causa delle leggi britanniche sulla sicurezza online per i contenuti violenti e gore. Si legge su spaziogames.it