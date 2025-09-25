Il videogioco Marvel’s Wolverine ha finalmente svelato il suo primo trailer ufficiale e una data di uscita, suscitando grande interesse tra gli appassionati. Dopo anni di attesa, questa presentazione rappresenta la prima occasione per osservare da vicino le caratteristiche del titolo, che promette un’esperienza intensa e ricca di azione. Nonostante le anticipazioni e alcuni leak precedenti che avevano fornito solo un’idea parziale del gameplay, il nuovo trailer si distingue per effetti visivi spettacolari e scene altamente cinematografiche. Questa novità porta con sé alcune criticità legate ai contenuti mostrati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Wolverine Marvel: equilibrio tra violenza e accessibilità