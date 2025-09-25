Wolverine e i personaggi della saga degli X-Men confermati fino ad ora
Il trailer di gameplay di Marvel’s Wolverine ha svelato numerosi personaggi iconici, tra cui figure note dell’universo X-Men e altri protagonisti collegati alla storia del mutante con artigli d’acciaio. Questa anteprima anticipa un titolo ricco di incontri e scontri con alleati e avversari storici, ambientato in location che spaziano dal Canada al Giappone, passando per l’isola di Madripoor. personaggi principali mostrati nel trailer di marvel’s wolverine. mutanti e nemici dotati di poteri straordinari. Nel video sono stati identificati almeno tre personaggi chiave provenienti dall’universo X-Men, ognuno con un ruolo ben definito: Omega Red. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
