Wolverine | con un trailer la Marvel annuncia l’uscita di un nuovo videogioco su Logan

Il mutante più amato dei fumetti Marvel torna protagonista di un videogioco tutto suo dopo anni di silenzio. Insomniac Games riporta in scena Wolverine, costruendo per lui un universo indipendente che promette azione brutale e nuove rivelazioni. Dopo quattro anni di attesa, Insomniac Games ha svelato il trailer di Marvel's Wolverine, in arrivo nell'autunno 2026. Il titolo promette combattimenti feroci, una storia autonoma e il ritorno di personaggi iconici come Mystica e Omega Red, con Logan pronto a graffiare il passato. Wolverine in un nuovo universo narrativo Il trailer presentato da Insomniac Games durante lo State of Play di settembre 2025 ha finalmente mostrato cosa attende i giocatori: sangue, artigli e la furia inarrestabile di Logan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wolverine: con un trailer, la Marvel annuncia l’uscita di un nuovo videogioco su Logan

