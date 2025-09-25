wizz air lancia la nuova rotta milano malpensa-ohrid collegando la lombardia e la macedonia del nord

Milano, 3 Settembre 2025 – Wizz Air, la compagnia aerea più sostenibile dal punto di vista ambientale nell'area EMEA, è lieta di annunciare un'importante espansione del suo network italiano con il lancio di una nuova rotta internazionale che collega Milano a Ohrid, in Macedonia del Nord. Questo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: wizz - lancia

Wizz Air lancia il nuovo volo Brindisi–Varsavia con tre frequenze settimanali

Wizz Air lancia un nuovo collegamento con Danzica: primo volo in partenza il 28 ottobre

wizz air lancia una nuova rotta da milano malpensa a londra luton: la connessione tra lombardia e regno unito è sempre più forte

In partnership con The Liberty Guild e Monks, Wizz Air lancia la sua prima campagna interamente basata sull'IA, "Locos" (un po' pazzi), per dimostrare come i voli a prezzi accessibili possano alimentare la spontaneità e l'avventura. Usando l'AI per la campagn - facebook.com Vai su Facebook

Wizzair lancia il nuovo volo da Milano Malpensa a Ohrid in Macedonia del Nord - X Vai su X

Wizz Air lancia la nuova rotta da Malpensa a Gedda - Decollato il nuovo collegamento verso l'Arabia Saudita, meta turistica di grande fascino tutta da esplorare. Secondo ilgiornale.it

Wizz Air lancia “Locos”, la sua prima pubblicità fatta interamente con l’AI - Per la prima volta sia per Wizz Air, l’intera produzione è stata sviluppata con l’ausilio di strumenti AI come Midjourney, Runway, Nano Banana di Google, Topaz e Flux. Secondo engage.it