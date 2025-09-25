Wivern ecco nuova missione dell’Esa | satellite europeo che sbircia nelle nuvole

Sbirciare all’interno delle nuvole e studiare i venti che si generano al loro interno sarà  l’obiettivo di  Wivern, la nuova missione dell ‘Agenzia Spaziale Europea. Approvata dal Consiglio del programma di Osservazione della Terra dell’Esa, è  l’undicesima missione Earth Explorer,  che prevede una serie di satelliti ideati per comprendere al meglio il nostro pianeta. “Dopo un rigoroso processo di selezione, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Wivern nella famiglia Earth Explorer e non vediamo l’ora di vedere la scienza rivoluzionaria che produrrà”, ha detto  Simonetta Cheli,  direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Esa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

