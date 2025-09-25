Winx Club - The Magic is Back | svelata la data di uscita su Netflix e Rai 2
È tutto pronto per l'arrivo delle nuove Winx. A 20 anni dal loro debutto sul piccolo schermo, infatti, le iconiche Winx tornano in streaming e in tv con una versione moderna e rinnovata di loro stesse e delle loro magiche avventure. Le fatine più famose del mondo, ideate dalla mente di Iginio. 🔗 Leggi su Today.it
Winx Club: The Magic Is Back – Il ritorno magico su Netflix dal 2 ottobre
Tornano le fatine, il trailer di 'Winx Club: The Magic Is Back'
Winx Club, la nuova serie su Rai2 e poi su Netflix nel mondo - Winx Club: The Magic is Back partirà giovedì 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo (in 15 lingue) ma il debutto in anteprima esclusiva italiana è su Rai 2 mercoledì 1 ottobre all'interno del nuovo ... Si legge su ansa.it
Winx Club: la magia ritorna con il reboot, a ottobre su Rai e Netflix - A 21 anni dal suo esordio, la celebre saga creata da Iginio Straffi si rinnova con una serie in Cgi. adnkronos.com scrive