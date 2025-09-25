Winners Cup in campo i ragazzi dei reparti oncologici

C’è un campo da gioco dove il coraggio vale più di ogni trofeo, e dove ogni passaggio e ogni gol racconta una storia di forza, speranza e rinascita. Torna la 6ª edizione della Winners Cup, l’unico torneo al mondo dedicato a ragazzi e ragazze in cura o dimessi dai reparti di oncologia pediatrica. Un evento organizzato da Fc Internazionale, Csi Milano, Istituto nazionale dei Tumori e Aieop (con il contributo di Bper e dell’associazione Aieop), che celebra i veri “campioni”, quelli che ogni giorno affrontano la sfida più difficile col sorriso e la voglia di vincere. Sabato 27 settembre, sul campo del centro sportivo Sandro Pertini di Cornaredo, si affronteranno 16 squadre di calcio provenienti dai reparti di tutta Italia e da ospedali di altri Paesi europei come Spagna, Olanda, Germania e Grecia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Winners Cup“, in campo i ragazzi dei reparti oncologici

