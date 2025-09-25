Willy Labor alla biblioteca Ognibene per Agostiniani Libri

Lecceprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Venerdì 26 settembre (ore 19:30 ingresso libero) nella biblioteca OgniBene di Lecce, in collaborazione con libreria Liberrima, appuntamento con Willy Labor, giornalista e responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa di Unioncamere.Dialogando con Pierpaolo Lala (giornalista e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

willy labor biblioteca ognibeneVenerdì 26 settembre Willy Labor con “Buono per incartare il pesce” alla Biblioteca OgniBene - Venerdì 26 settembre (ore 19:30 | ingresso libero) nella Biblioteca OgniBene di Lecce, in collaborazione con Libreria Liberrima, appuntamento con ... Si legge su corrieresalentino.it

Ecco «OgniBene», la nuova biblioteca civica di Lecce - Taglio del nasto, festeggiato da centinaia di visitatori, della nuova biblioteca civica della città di Lecce, «OgniBene», all’interno del complesso degli Agostiniani. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

