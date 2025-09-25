Willy Labor alla biblioteca Ognibene per Agostiniani Libri

LECCE - Venerdì 26 settembre (ore 19:30 ingresso libero) nella biblioteca OgniBene di Lecce, in collaborazione con libreria Liberrima, appuntamento con Willy Labor, giornalista e responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa di Unioncamere.Dialogando con Pierpaolo Lala (giornalista e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it