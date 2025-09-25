William Shatner trasportato d’urgenza in ospedale | era l’iconico Capitano Kirk della serie tv Star Trek

Paura per l’attore 94enne William Shatner. L’iconico Capitano Kirk della serie tv cult “Star Trek”, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un’emergenza medica, da quanto riporta TMZ. Secondo le fonti del sito americano, l’attore ha avuto un problema di glicemia mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 settembre. Shatner ha chiamato i soccorsi per precauzione, i paramedici sono arrivati a bordo di un’ambulanza e hanno deciso di trasportare Shatner in ospedale locale potesse essere vistato. Le fonti di TMZ affermano che ora sta “bene” e “riposa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

