La star di Boston Legal è stato portato in ospedale ma ha rassicurato i propri sostenitori sul suo stato di salute attraverso i social. William Shatner ha rassicurato i propri fan dopo la notizia secondo cui sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'attore di Star Trek ha pubblicato un post su Instagram per chiarire le proprie condizioni. Famoso in tutto il mondo per il ruolo del Capitano Kirk in Star Trek, William Shatner è uno dei volti più amati del cinema e della tv americana da parecchi decenni. William Shatner rassicura i fan sulle sue condizioni di salute "Le voci sulla mia morte sono state enormemente esagerate" ha chiarito Shatner "Vi ringrazio tutti per la preoccupazione ma sto perfettamente bene. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

William Shatner ricoverato d'urgenza? L'attore di Star Trek rassicura i fan: "Sto bene"

