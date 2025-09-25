William Shatner ricoverato d’urgenza? L’attore di Star Trek rassicura i fan | Sto bene
La star di Boston Legal è stato portato in ospedale ma ha rassicurato i propri sostenitori sul suo stato di salute attraverso i social. William Shatner ha rassicurato i propri fan dopo la notizia secondo cui sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'attore di Star Trek ha pubblicato un post su Instagram per chiarire le proprie condizioni. Famoso in tutto il mondo per il ruolo del Capitano Kirk in Star Trek, William Shatner è uno dei volti più amati del cinema e della tv americana da parecchi decenni. William Shatner rassicura i fan sulle sue condizioni di salute "Le voci sulla mia morte sono state enormemente esagerate" ha chiarito Shatner "Vi ringrazio tutti per la preoccupazione ma sto perfettamente bene. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: william - shatner
Paul Wesley e l'omaggio irriverente a Kirk e a William Shatner in questa clip di Star Trek: Strange New Worlds
William shatner e il dramma legale che ha sorpreso tutti
Impressione esilarante di paul wesley su william shatner in star trek: strange new worlds
William Shatner, in ospedale lo storico capitano Kirk di 'Star Trek' L'attore 94enne si è sentito male mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles - X Vai su X
L' 8 settembre del 1966, andava in onda la prima puntata di STAR TREK sulla NBC con William Shatner e Leonard Nimoy come protagonisti di un cast destinato a diventare iconico. A causa dei bassi ascolti, la serie venne cancellata dopo 3 stagioni e 79 epis - facebook.com Vai su Facebook
William Shatner: il capitano Kirk di Star Trek ricoverato d’urgenza a Los Angeles - Un "problema di glicemia" dietro all'improvviso ricovero di William Shatner, il beneamato capitano Kirk di Star Trek, che oggi ha 84 anni e ... Si legge su lascimmiapensa.com
William Shatner ricoverato d’urgenza? L’attore di Star Trek rassicura i fan: "Sto bene" - La star di Boston Legal è stato portato in ospedale ma ha rassicurato i propri sostenitori sul suo stato di salute attraverso i social. Come scrive movieplayer.it