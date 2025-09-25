William Shatner in ospedale lo storico capitano Kirk di ‘Star Trek’

Apprensione per William Shatner, il capitano Kirk della storica serie di ‘ Star Trek ‘ e in diversi film. Secondo quanto riportato da Tmz, un’emergenza medica ha costretto l’attore 94enne al ricovero in ospedale per accertamenti. Shatner, in particolare, avrebbe avuto un problema di glicemia mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles nel tardo pomeriggio di ieri. L’attore starebbe comunque “bene” avrebbe riposato “serenamente”. Nonostante l’età Shatner continua a partecipare a eventi e celebrazioni legate all’iconico personaggio interpretato. “Star Trek” da sx James Doohan, DeForest Kelley, Walter Koenig, William Shatner, George Takei, Leonard Nimoy, and Nichelle Nichols 1988. 🔗 Leggi su Lapresse.it

