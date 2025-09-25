William Shatner il capitano Kirk di Star Trek ricoverato d'urgenza a Los Angeles
L'attore, 94 anni, avrebbe avuto un problema di glicemia mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
