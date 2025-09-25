Wicked 2 trailer svela il complicato rapporto tra Elphaba e Glinda

Il nuovo trailer di Wicked: For Good ha fatto il suo debutto, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche tra i protagonisti e anticipando le tensioni che caratterizzeranno la seconda parte della saga. Questo video rivela dettagli fondamentali sulla direzione narrativa, concentrandosi in particolare sul rapporto complesso tra Elphaba e Glinda, che si prospetta più intenso e conflittuale rispetto al primo capitolo.. una scena chiave tra Elphaba e Glinda. Nel trailer si evidenzia una scena di forte impatto ambientata presumibilmente a Munchkinland, dove le due protagoniste si confrontano duramente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wicked 2 trailer svela il complicato rapporto tra Elphaba e Glinda

