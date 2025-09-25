White cresce del 22% e arriva a 364 espositori
Apre oggi la nuova edizione di White. Il salone di via Tortona, patrocinato dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano e supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’ICE – Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, in partnership con Confartigianato Imprese, porta l’attenzione sulle novità per l’estate 2026 di 364 espositori (+22% rispetto alle ultime due edizioni) di cui 55% provenienti dall’estero. “La strategia del gruppo M.Seventy, avviata nel periodo post-pandemico, oggi mostra con chiarezza e concretezza i propri risultati”, ha spiegato durante la conferenza stampa, Massimiliano Bizzi, presidente e fondatore di White, “In questi anni abbiamo tessuto relazioni importanti, portando la nostra moda nei mercati che stanno manifestando più interesse, abbiamo fatto evolvere il concetto di salone in Hub creativo”. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: white - cresce
Da Gucci a The Row, passando per Loewe e Demellier, cresce la febbre da It Bags total white. Perfette in estate, sorprendenti al rientro dalle ferie
Sfidà Cresce Battesi #SCBRAF Forza Bastia - X Vai su X
Sabato 20 settembre, ore 19:00 UNA COSA VICINA di Loris G. Nese Notti Veneziane . Negli anni novanta, un bambino cresce circondato da profondi segreti. Gli uomini della sua famiglia, compreso il padre - facebook.com Vai su Facebook
White Milano cresce a 100 espositori con le resort - La manifestazione, dopo il successo della scorsa edizione, torna nel suo format rinnovato dedicato al mondo delle collezioni resort. Segnala milanofinanza.it