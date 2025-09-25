White cresce del 22% e arriva a 364 espositori

Apre oggi la nuova edizione di White. Il salone di via Tortona, patrocinato dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano e supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’ICE – Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, in partnership con Confartigianato Imprese, porta l’attenzione sulle novità per l’estate 2026 di 364 espositori (+22% rispetto alle ultime due edizioni) di cui 55% provenienti dall’estero. “La strategia del gruppo M.Seventy, avviata nel periodo post-pandemico, oggi mostra con chiarezza e concretezza i propri risultati”, ha spiegato durante la conferenza stampa, Massimiliano Bizzi, presidente e fondatore di White, “In questi anni abbiamo tessuto relazioni importanti, portando la nostra moda nei mercati che stanno manifestando più interesse, abbiamo fatto evolvere il concetto di salone in Hub creativo”. 🔗 Leggi su Panorama.it

