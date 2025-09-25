Whippet | origini storia e malattie del cane snello e muscoloso
Abile nella caccia e nella corsa, il Whippet è una razza relativamente moderna, ma che nel giro di pochissimo è riuscita ad affermarsi in Inghilterra. Simile nel fisico al Levriero, grazie alle sue abilità era presente in molte case delle classi meno agiate. Ancora oggi è una delle razze più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: whippet - origini
Whippet: origini, storia e malattie del cane snello e muscoloso
Whippet: origini, storia e malattie del cane snello e muscoloso https://ift.tt/ZueQX9g - X Vai su X