WhatsApp traduce i messaggi con un solo tap | ecco come attivare subito la funzione
Una nuova funzione di WhatsApp promette di cambiare radicalmente il modo in cui comunichiamo tra lingue diverse. Comunicare in tempo reale non è mai stato così semplice e al tempo stesso così complicato. Oggi riceviamo messaggi da ogni parte del mondo, ma non sempre le parole che leggiamo corrispondono a ciò che davvero vogliamo capire. Il rischio di fraintendimenti, di perdere sfumature importanti o addirittura di non cogliere il senso di un discorso è molto più frequente di quanto si pensi. A chi non è capitato di ricevere un messaggio in una lingua sconosciuta e provare un senso di frustrazione? Copiare il testo, aprire un’app di traduzione esterna, incollare, leggere, tornare indietro: un procedimento lento e macchinoso che interrompe il flusso naturale della conversazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it
