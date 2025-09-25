Weekend a Roma | 22 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 settembre

Ultimo weekend di settembre, l'autunno è arrivato, le temperature scendono e anche passeggiare per la Capitale si fa più piacevole. Il fine settimana alle porte è quella della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici e delle Giornate Europee del Patrimonio, ma sabato e domenica spazio. 🔗 Leggi su Romatoday.it