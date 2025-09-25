Weekend a Napoli gli eventi da non perdere | cosa fare sabato 27 e domenica 28 settembre
Il festival Spinacorona con tanti concerti gratuiti in luoghi d'arte del Centro storico, visite guidate e aperture straordinarie per le Giornate Europee del Patrimonio, Back in Sud all'Arena Flegrea, il concerto narrato dall’attore Sebastiano Somma con la partecipazione del soprano Raffaella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: weekend - napoli
Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025
Weekend arancione per il Napoli: presi Lang e Beukema, affare da 60 milioni
Cosa fare a Napoli nel weekend, eventi da venerdì 11 a domenica 13 luglio 2025
Concerti, sagre, visite, escursioni, aperitivi: anche questo weekend a Napoli ce n'è per tutti i gusti! - facebook.com Vai su Facebook
Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare da venerdì 12 a domenica 14 settembre - Nino D'Angelo in piazza del Plebiscito, Gnut in concerto per Pianura Opera House, il Tour del Giallo – Città di Napoli, Auto Moto Napoli Expo alla Mostra D'Oltremare, la rassegna Rivoluzioni Geniali e ... Scrive napolitoday.it
Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025 - Torna da domenica 31 agosto, con un programma fittissimo di appuntamenti che si concluderà il 30 settembre, la Festa dei Gigli di Barra, uno degli eventi più ... Secondo 2anews.it