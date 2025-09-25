Weekend a Bari e provincia tra sagre concerti e manifestazioni | cosa fare dal 26 al 28 settembre 2025

Il weekend a Bari dal 26 al 28 settembre 2025 è imperdibile! La città e l'area metropolitana si animano con un mix perfetto di sagre, musica live ed eventi sportivi.Gli appassionati di enogastronomia potranno partecipare a una grande sagra popolare nell'entroterra, celebrando prodotti tipici e il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: weekend - bari

Eventi a Bari e provincia nel weekend 11-13 luglio 2025: concerti, sagre, cultura e stelle

Weekend del 25-27 Luglio 2025: eventi gratuiti, sagre e festival a Bari e provincia

Weekend del 25-27 Luglio 2025: eventi gratuiti, sagre e festival a Bari e provincia

La #alfaromeogiulia della #poliziadistato in transito dinnanzi al #teatromargherita di #bari Buon #weekend dalla #questuradibari #essercisempre #meraviglieditalia #italianpolice - facebook.com Vai su Facebook

Weekend a Bari e provincia tra sagre, concerti e manifestazioni: cosa fare dal 26 al 28 settembre 2025 - ll fine settmana a Bari e provincia dal 26 al 28 settembre 2025 offre un calendario ricchissimo che segna il passaggio dall'estate all'autunno. Da baritoday.it

Weekend a Bari e provincia: 10 eventi tra sagre, spettacoli e tradizione dal 19 al 21 settembre 2025 - Per il penultimo weekend di settembre, Bari e provincia offrono un ricco programma che include sagre gastronomiche, spettacoli teatrali e festival per famiglie. Riporta baritoday.it