Porsche Penske Motorsport ha vinto la Lone Star Le Mans di inizio mese ed ora proverà a confermarsi questo weekend nella 6h del Fuji, penultimo round del FIA World Endurance Championship. Kevin EstreLaurens Vanthoor provano ad insidiare nella classifica piloti la Ferrari n. 51 e la Ferrari n. 83 AF Corse, ancora in prima e seconda piazza nella serie iridata. Discorso differente tra i costruttori, il brand tedesco è attualmente in terza posizione con un piccolo margine su Cadillac. Da segnalare un piccolo cambio di equipaggio per la Porsche n. 5. Il francese Mathieu Jaminet guiderà accanto al connazionale Julien Andlauer in sostituzione di Michael Christensen, impegnato con AO Racing in America in una prova a Road Atlanta in preparazione della Motul Petit Le Mans di inizio ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Porsche per il bis in Giappone. Equipaggio differente per la 963 n. 5

