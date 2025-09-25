WEC Ford definisce alcuni dettagli sul programma 2027

Ford Racing ha rivelato alcuni importanti dettagli in vista del debutto nel 2027 nella classe regina del FIA World Endurance Championship. Gli americani correranno con una propria LMDh che come scelto da Alpine ed Acura avrà un telaio ORECA. Ancora poche le informazioni del progetto, compresi i piloti impiegati nel programma sportivo. Sicuramente però Ford Racing gestirà tutto internamente, non verranno infatti coinvolti dei team esterni come ad esempio fatto da Porsche con Penske o da Cadillac con Hertz JOTA. Mark Rushbrook, Direttore Generale di Ford Racing, ha affermato in una nota ufficiale: “In Ford Racing, la competizione scorre nelle nostre vene e, in qualità di squadra corse americana, ci sembra giusto portare avanti in prima persona questo impegno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Ford definisce alcuni dettagli sul programma 2027

