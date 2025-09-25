Wec Ferrari al Fuji a caccia di punti per i titoli iridati

La penultima tappa del Mondiale Endurance in Giappone vede Ferrari arrivare in testa alla classifica piloti e costruttori. In terra nipponica il Cavallino può già conquistare il campionato piloti e costruttori con una gara di anticipo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wec, Ferrari al Fuji a caccia di punti per i titoli iridati

In questa notizia si parla di: ferrari - fuji

WEC, Ferrari verso la 6h del Fuji: “Una delle sfide più impegnative e insidiose del campionato”

WEC, Ferrari al Fuji per chiudere i conti

Vi ricordo questo fine settimana le 6 ore #Fuji !! #Ferrari #WEC Non Perdertelo !! Match-point #Ferrari per il titolo costruttori !! #Weekend #Passion #japan - X Vai su X

#barnews Notizie del 24/09/2025 - 1/4 #WEC #6HofFuji #BoP #FewChanges E stato pubblicato il BoP per la 6 ore del Fuji. Nessun cambiamento nei pesi, con Ferrari e Toyota che rimangono le più pesanti come ad Austin. Ma potranno contare su un aume - facebook.com Vai su Facebook

WEC | La Ferrari di AF concentrata sul Fuji: "Vediamo quanto abbiamo imparato" - Le 499P hanno solitamente sofferto in Giappone, ma tutto quello che è stato raccolto in dati e informazioni ora tornerà utile a Kubica/Ye/Hanson per rilanciare le proprie ambizioni di titolo puntando ... Secondo it.motorsport.com

WEC, Ferrari verso la 6h del Fuji: “Una delle sfide più impegnative e insidiose del campionato” - Ferrari prova a chiudere matematicamente i giochi per il Mondiale costruttori questo weekend alla 6h del Fuji, penultimo round del FIA World Endurance ... oasport.it scrive