Wec Ferrari al Fuji a caccia di punti per i titoli iridati

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La penultima tappa del Mondiale Endurance in Giappone vede Ferrari arrivare in testa alla classifica piloti e costruttori. In terra nipponica il Cavallino può già conquistare il campionato piloti e costruttori con una gara di anticipo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

wec ferrari al fuji a caccia di punti per i titoli iridati

© Gazzetta.it - Wec, Ferrari al Fuji a caccia di punti per i titoli iridati

In questa notizia si parla di: ferrari - fuji

WEC, Ferrari verso la 6h del Fuji: “Una delle sfide più impegnative e insidiose del campionato”

WEC, Ferrari al Fuji per chiudere i conti

wec ferrari fuji cacciaWEC | La Ferrari di AF concentrata sul Fuji: "Vediamo quanto abbiamo imparato" - Le 499P hanno solitamente sofferto in Giappone, ma tutto quello che è stato raccolto in dati e informazioni ora tornerà utile a Kubica/Ye/Hanson per rilanciare le proprie ambizioni di titolo puntando ... Secondo it.motorsport.com

wec ferrari fuji cacciaWEC, Ferrari verso la 6h del Fuji: “Una delle sfide più impegnative e insidiose del campionato” - Ferrari prova a chiudere matematicamente i giochi per il Mondiale costruttori questo weekend alla 6h del Fuji, penultimo round del FIA World Endurance ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Wec Ferrari Fuji Caccia