Wayward la recensione | come sprecare il talento di Toni Collette
Troppi temi, troppi personaggi, troppe storie. Tanta confusione e indecisione. Suggestive premesse rimaste in superficie. In streaming su Netflix. Abbiamo avuto una sensazione continua durante la visione di Wayward: Ribelli, la nuova miniserie Netflix girata e ambientata (in parte) in Canada con una camaleontica Toni Collette. Ossia, la sensazione di trovarci di fronte alla nuova The OA, vero e proprio fenomeno di qualche anno fa, ma presto dimenticata, tanto da non essere riuscita ad andare oltre due stagioni. Tutto fumo e niente arrosto, insomma. Quello era il lavoro di Brit Marling, autrice ma anche attrice, produttrice, regista insieme al suo storico collaboratore Zal Batmanglij, intenti a sperimentare contenuti e generi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: wayward - recensione
" French Lover " dal 25 Settembre su Netflix. La Recensione ORA su www.globalstorytelling.it >> #film / #cinema #movie #cinematography #hollywood #recensione #anteprima #netflix #instagood #director #filmmaker #instamovies #video #cinematografico # - facebook.com Vai su Facebook