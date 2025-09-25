Wayward la recensione | come sprecare il talento di Toni Collette

Troppi temi, troppi personaggi, troppe storie. Tanta confusione e indecisione. Suggestive premesse rimaste in superficie. In streaming su Netflix. Abbiamo avuto una sensazione continua durante la visione di Wayward: Ribelli, la nuova miniserie Netflix girata e ambientata (in parte) in Canada con una camaleontica Toni Collette. Ossia, la sensazione di trovarci di fronte alla nuova The OA, vero e proprio fenomeno di qualche anno fa, ma presto dimenticata, tanto da non essere riuscita ad andare oltre due stagioni. Tutto fumo e niente arrosto, insomma. Quello era il lavoro di Brit Marling, autrice ma anche attrice, produttrice, regista insieme al suo storico collaboratore Zal Batmanglij, intenti a sperimentare contenuti e generi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

