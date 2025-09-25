Wayne Rooney senza filtri | Senza mia moglie sarei morto

Wayne Rooney - stella del Manchester United - ha rivelato in un'intervista al podcast Rio Ferdinand Presents di aver " combattuto " molto duramente contro l' alcol mentre ancora giocava. L' attaccante ha fatto sapere che l'aiuto di sua moglie Coleen, con la quale sta insieme fin da quando erano adolescenti, è stato essenziale. Proprio la compagna avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel gestire la sua dipendenza. " Credo sinceramente - afferma l'ex giocatore inglese - che se lei non ci fosse stata, sarei morto " spiegando che " da 20 anni mi aiuta a mantenere la rotta ". I due, sposati dal 2008, hanno vissuto momenti difficili - come quasi in tutte le coppie - rimanendo comunque sempre insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

