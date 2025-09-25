Vuole una squadra come quella Fabregas | ANNUNCIO in DIRETTA | Sarebbe perfetta per questo allenatore
In una delle ultime dirette di TvPlay è arrivato un commento decisamente particolare: un grande ex storico allenatore di Serie A è stato tirato in ballo Il Como di Fabregas è sicuramente una delle squadre più stuzzicanti di questa Serie A. Una rosa giovane, frizzante e con la quale si può lavorare serenamente. Ai nastri di partenza del campionato molti addetti ai lavori hanno persino pronosticato il Como in zona Europa, per questo c’è grande curiosità in che posizione i lariani concluderanno la stagione. Fabregas, allenatore del Como (Foto LaPresse) – TvPlay.it Nel frattempo, intanto, Luigi Carmignani – ex storica vice allenatore di Sacchi – ha così risposto ad un’interessante domanda in diretta di TvPlay: “Che squadra preferirebbe oggi Sacchi da allenare? Oggi Sacchi se allenasse vorrebbe una squadra fatta di giovani come il Como di Fabregas”. 🔗 Leggi su Tvplay.it
