Von der Leyen Abbattere i jet russi è opzione sul tavolo

Imolaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’opzione di abbattere i caccia russi che si introducono nello spazio aereo della Nato “è sul tavolo” A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista alla “Cnn”. “La mia opinione è che dobbiamo difendere ogni centimetro quadrato del territorio – ha sottolineato von der Leyen -. Ciò significa che se. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

von der leyen abbattere i jet russi 232 opzione sul tavolo

© Imolaoggi.it - Von der Leyen “Abbattere i jet russi è opzione sul tavolo”

In questa notizia si parla di: leyen - abbattere

Droni nello spazio aereo danese, chiuso lo scalo di Aalborg | Von der Leyen: "Abbattere i jet russi è un'opzione sul tavolo"

Nuovo allarme droni in Danimarca: chiuso un aeroporto. Von der Leyen: “Abbattere gli aerei russi è un’opzione”

von der leyen abbattereNuovo allarme droni in Danimarca: chiuso un aeroporto. Von der Leyen: “Abbattere gli aerei russi è un’opzione” - Le forze di difesa ucraine hanno annunciato di aver abbattuto un caccia russo Su- Da ilfattoquotidiano.it

von der leyen abbattereVon der Leyen: «Abbattere un caccia che violi lo spazio aereo Nato è un’opzione sul tavolo» - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avverte che la possibilità di abbattere un aereo militare che entri nello spazio aereo della NATO resta «sul tavolo». Secondo online-news.it

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Abbattere