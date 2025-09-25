Volley Leon verso Italia-Polonia | Azzurri in semifinale? Non una sorpresa

La Polonia si prepara alla semifinale di sabato contro l'Italia di De Giorgi, vincitrice contro Argentina e Belgio. Il tecnico polacco Grbic si dice pronto alla sfida: "Prima o poi dovevamo incontrarli, per essere campioni bisogna affrontare tutti".

Volley, l’Italia ritrova una Polonia al completo: Leon, Fornal e Sasak in un roster spaventoso

LIVE Italia-Polonia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la corazzata con Leon, Fornal e Bednarek

LIVE Italia-Polonia 0-0, Nations League volley 2025 in DIRETTA: Galassi, Leon e Semeniuk titolari

L'Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley: Turchia travolta, sfida galattica a Leon e Kurek - L'Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: stamattina gli azzurri hanno travolto il Belgio con il massimo ...

Mondiali Volley, l'Italia piega il Belgio e vola in semifinale: è la settima per gli azzurri - I ragazzi di De Giorgi si riprendono la rivincita dopo la sconfitta ai gironi e liquidano la pratica quarti di finale in un'ora e 18 minuti, lasciando i rivali belgi sempre sotto quota 20 ...