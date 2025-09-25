Volley la Cechia fa la storia e approda nella semifinale dei Mondiali! Iran sconfitto in quattro set

Verdetto emesso sul taraflex di Pasay City (Filippine) nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley. Il confronto tra Iran e Cechia, due delle rivelazioni di questa edizione della rassegna iridata, aveva in sé contenuti accattivanti. La formazione allenata da Roberto Piazza si presentava a questo incrocio, dopo aver affrontato un percorso tra alti e bassi. Vengono in mente le sfide contro le Filippine nel girone e contro la Serbia negli ottavi, sempre concluse al quinto e decisivo set. Amirhossein Hajipour e Poriya Bagherzade erano gli osservati speciali tra le fila iraniane, ben ispirati nei match precedenti dalla regia del giovane palleggiatore Javad Karimi, senza dimenticare le qualità a muro e in fast del centrale Mehdi Jelveh. 🔗 Leggi su Oasport.it

