Gianlorenzo “Chicco” Blengini ha guidato la Nazionale Italiana di volley maschile dal 2015 al 2021: era il gruppo in cui spiccavano Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena e in cui si inserì di forza Simone Giannelli, attuale capitano degli azzurri. Al suo primo anno sulla panchina riuscì a chiudere l’ormai defunta Coppa del Mondo al secondo posto e a staccare la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016, chiuse con la medaglia d’argento dopo aver perso la finale con il Brasile al Maracanazinho. Nel suo palmares figura anche il bronzo agli Europei 2015, mentre ai Mondiali 2018 ci si fermò alla terza fase a gironi (quinto posto) e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 arrivò un cocente ko al tie-break dei quarti di finale contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, la Bulgaria rinata dalle ceneri: la cura Blengini, i fenomeni Nikolov e i segreti della semifinale ai Mondiali