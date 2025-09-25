I Mondiali 2025 di volley maschile continuano a offrire enormi sorprese e in finale ci sarà di sicuro una compagine inattesa alla vigilia: una tra Bulgaria e Cechia avrà la possibilità di giocare per il titolo iridato contro la vincente di Italia-Polonia. Dopo le eliminazioni di Francia e Brasile nella fase a gironi, il ko della Serbia agli ottavi per mano dell’Iran e lo scivolone dei persiani contro la Cechia nella mattinata odierna, la Bulgaria ha sconfitto gli USA per 3-2 (21-25; 19-25; 25-17; 25-22; 15-13) e continua la propria avventura a Manila (Filippine). Superlativa magia della Nazionale guidata da Gianlorenzo “Chicco” Blengini, che per la terza volta nella storia ha guadagnato l’approdo tra le quattro grandi del Pianeta da quando si gioca con il tabellone a eliminazione diretta (dal 1978): nel 1986 perse contro l’Unione Sovietica e nel 2006 contro la Polonia (concludendo in entrambi i casi con la medaglia di bronzo al collo), questa volta i tutti verdi proveranno a compiere un passo in più, partendo con i favori del pronostico contro la grande rivelazione di questa manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, i Mondiali delle rivelazioni! Bulgaria in semifinale con Blengini, USA ribaltati, Nikolov fenomeno