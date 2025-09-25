Volley Giovanni Gargiulo | La Polonia è una squadra straordinaria ce la giochiamo a viso aperto

All’indomani della netta vittoria sul Belgio, l’ Italia comincia già il breve percorso di avvicinamento verso il big match contro la Polonia valevole come semifinale dei Campionati Mondiali 2025 di volley. Gli Azzurri torneranno in campo a Pasay City (Filippine) nella giornata di sabato 27 novembre ad un orario ancora da stabilire per una partita che metterà in palio un posto nella finalissima della rassegna iridata. “ Essere arrivati alle semifinali è qualcosa che ci rende felici e soprattutto non è un risultato scontato considerando anche l’andamento di questo torneo dal quale sono state estromesse squadre molto blasonate alla vigilia, proprio per questo dico che essere tra le prime quattro al mondo è un’emozione fortissima “, dichiara Giovanni Gargiulo ai canali ufficiali della Federvolley. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Giovanni Gargiulo: “La Polonia è una squadra straordinaria, ce la giochiamo a viso aperto”

