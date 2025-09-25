Volley da vittima sacrificale a semifinalista | la favola della Cechia ai Mondiali di volley il braccio di Indra e il talento Klimes

Alla vigilia dei Mondiali 2025 di volley maschile non si dava il benché minimo credito alla Cechia. Secondo il pronostico avrebbe dovuto giocarsi il terzo posto nel gruppo H con la Cina, chiudendo alle spalle della Serbia e del Brasile. Gli uomini di Jiri Novak, schiacciatore classe 1974 con una lunga militanza in Francia e alla guida della Nazionale dal 2020 nonché del Karlovarsko, hanno invece stupito in apertura: hanno travolto la Serbia con un secco 3-0 e hanno scombussolato l’intero girone. A seguire la netta sconfitta con il massimo scarto contro il Brasile, ma all’ultima giornata si palesa la grande chiusura: i verdeoro crollano per 3-0 contro i balcanici, serve vincere senza perdere set contro la Cina per superare il turno, si arriva ai vantaggi nella prima frazione e poi si chiudono i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it

