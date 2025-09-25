Volata finale per il 730 precompilato ancora cinque giorni alla scadenza
(Adnkronos) – Volata finale per il 730 precompilato. Mancano infatti solo 5 giorni alla scadenza, fissata a martedì 30 settembre. Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la "modalità semplificata", che offre un percorso guidato senza campi né codici.
Ultimi giorni per invio precompilata, tempo fino a martedì - Mancano infatti solo 5 giorni alla scadenza, fissata a martedì 30 settembre. Scrive msn.com
Il paradosso del 730 precompilato: scelto da un italiano su due, ma l'errore è dietro l'angolo - Il precompilato del 730 è scelto da 1 italiano su 2, ma il 14% del totale analizzato mostra errori legati alle doppie certificazioni uniche. Come scrive msn.com