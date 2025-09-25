Vogogna sabato 27 settembre appuntamento con Donne che ispirano le donne

Sabato 27 settembre, a Vogona, appuntamento con la sesta edizione della rassegna "Donne che ispirano le Donne", un evento pensato per celebrare il contributo delle donne alla cultura, alla solidarietà e alla società. L'iniziativa, che unisce momenti di riflessione, cultura e intrattenimento, si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sabato 4 e domenica 5 ottobre condurrò le visite guidate al castello di Ivrea. Le aperture sono gestite da Kalatà: sul loro sito troverete tutte le info necessarie. Vi aspetto numerose/i. - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare nell’Astigiano e in Piemonte nel weekend: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 - Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 cosa si potrà fare in provincia di Asti e nel resto del Piemonte? Da lanuovaprovincia.it

Tornano le Giornate europee del patrimonio, il 27 e 28 settembre - Visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale: sabato 27 e domenica 28 set ... Lo riporta ansa.it