È biondo mania. O forse non è mai passata. Tra le ultime in ordine di tempo ad aver schiarito i capelli ci sono Angelina Jolie, per esigenze di copione, ma anche Kate Middleton, che ultimamente sfoggia un bel biondo miele. E ancora, Anna Foglietta, che ha scelto un biondo-biondissimo per il red carpet di Venezia 2025. Ma l’elenco potrebbe continuare. Perché il richiamo alle tonalità del sole, prima o poi, tocca molte. Jennifer Lopez irriconoscibile: capelli biondo platino e look rétro X Leggi anche › Capelli castani dorati: Kate e Melania Trump regine della tinta autunnale nei giardini di Windsor Capelli biondi, le ultime star “convertite”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Voglia di passare al biondo? Una guida veloce su come scegliere la sfumatura giusta. Come Bella Hadid, Jolie & co insegnano