voce di hind rajab tour del cast e date da non perdere

l’uscita di “la voce di hind rajab” nei cinema italiani. Da oggi, 25 settembre 2025, il film “La voce di Hind Rajab”, diretto da Kaouther Ben Hania, arriva nelle sale cinematografiche italiane. Distribuito da I Wonder Pictures, il lungometraggio è stato proiettato in 430 sale, un numero che testimonia l’importanza e l’interesse suscitato da questa produzione. Il film rappresenta un atto sociale e politico, coinvolgendo il pubblico in una narrazione potente e commovente. premi e riconoscimenti internazionali del film. riconoscimenti alla mostra del cinema di venezia. “La voce di Hind Rajab” ha ottenuto il prestigioso Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’ 82ª Mostra del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

