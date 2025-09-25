Vivo X300 protagonista del primo trailer ufficiale con design premium e comparto fotografico rinnovato

Il vivo X300 si mostra nel primo trailer ufficiale con un design premium, focus fotografico con Zeiss e lancio il 13 ottobre.

In questa notizia si parla di: vivo - x300

Vivo rilascia il programma beta di OriginOS 6 per Vivo X200 Ultra e altri flagship recenti - Vivo ha avviato il programma beta di OriginOS 6 in vista del rilascio di Vivo X300 e Vivo X300 Pro il mese prossimo. Riporta notebookcheck.it

vivo X300 FE certificato: è il primo modello Global della nuova serie - Il primo avvistamento di vivo X300 FE arriva dall’ente certificativo IMEI: il dispositivo è comparso in versione Global sia con il nome commerciale che con la sigla V2537. Si legge su gizchina.it