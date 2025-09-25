. Sabato 11 ottobre 2025 debutta il monologo teatrale “Vivo della poesia” di Chiara Pasetti, con Lisa Galantini e regia di Alberto Giusta. PRETURO (LC) – Sabato 11 ottobre alle ore 21, il Teatro Bruno Colombo di Pasturo (Lecco) ospiterà la prima nazionale di “ Vivo della poesia “, monologo teatrale liberamente tratto dai testi della poetessa milanese Antonia Pozz i (1912–1938). Lo spettacolo, scritto da Chiara Pasetti, vede in scena Lisa Galantin i, con la regia di Alberto Giusta e musiche e scenografia curate da Valentina Amandoles e. Disegno e luci di Marco Giorcelli; costumi di Morgan Sartoria Clauds Morene Novara e voci di Massimo Popolizio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Vivo della poesia”: monologo su Antonia Pozzi a Pasturo