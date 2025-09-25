Vivo della poesia | monologo su Antonia Pozzi a Pasturo
. Sabato 11 ottobre 2025 debutta il monologo teatrale “Vivo della poesia” di Chiara Pasetti, con Lisa Galantini e regia di Alberto Giusta. PRETURO (LC) – Sabato 11 ottobre alle ore 21, il Teatro Bruno Colombo di Pasturo (Lecco) ospiterà la prima nazionale di “ Vivo della poesia “, monologo teatrale liberamente tratto dai testi della poetessa milanese Antonia Pozz i (1912–1938). Lo spettacolo, scritto da Chiara Pasetti, vede in scena Lisa Galantin i, con la regia di Alberto Giusta e musiche e scenografia curate da Valentina Amandoles e. Disegno e luci di Marco Giorcelli; costumi di Morgan Sartoria Clauds Morene Novara e voci di Massimo Popolizio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: vivo - poesia
Il Festival delle Ville Vesuviane entra nel vivo con altri sette giorni tra teatro, musica e poesia
Festa della Poesia dedicata a Lorenzo Calogero: entra nel vivo la programmazione
Tra ironia, poesia e critica sociale, lo scrittore ha creato personaggi indimenticabili e mondi incredibili. I suoi romanzi, i suoi monologhi teatrali e le sue parole restano patrimonio culturale vivo e indimenticabile
Trg media. . CITTA DI CASTELLO, TORNA IL CIRCOLO DELLA POESIA E' entrata nel vivo la terza edizione del Circolo della Poesia con il poeta Alessio Emanuele Fiorucci al Circolo Tifernate, Accademia degli Illuminati: un tour fra sentimenti, politica, filosofia - facebook.com Vai su Facebook
“Vivo della poesia”: monologo su Antonia Pozzi a Pasturo - Sabato 11 ottobre 2025 debutta il monologo teatrale "Vivo della poesia" di Chiara Pasetti, con Lisa Galantini e regia di Alberto Giusta ... Segnala lopinionista.it
Antonia Pozzi, poesia in celluloide - «Oh, tu bene mi pesi l'anima, poesia: tu sai se io manco e mi perdo, tu che allora ti neghi e taci... Scrive ilgiornale.it