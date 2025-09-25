Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Terni

Situata nel sud dell’ Umbria, Terni rappresenta un perfetto equilibrio tra passato e presente, dove l’industrializzazione moderna si intreccia con un patrimonio storico-artistico di straordinaria ricchezza. La città dell’acciaio rivela ai suoi visitatori un volto inaspettato, fatto di architetture rinascimentali, tesori medievali e spettacoli naturali mozzafiato che la rendono una destinazione sorprendente e autentica. La maestosità artificiale della cascata delle Marmore. La cascata delle Marmore è la più alta cascata artificiale d’Europa e tra le più alte del mondo, potendo contare su un dislivello complessivo di 165 m suddiviso in tre salti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

